Шойгу: НАТО отрабатывает сценарии наступления у границ России

24 Окт. 13:44 2018-10-24T13:44:03+03:00

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении присутствия НАТО на восточном фланге. Военные альянса отрабатывают наступательные боевые действия на учениях у российских границ.

Об этом Шойгу сообщил во время совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии в Минске.

Министр отметил, что масштаб учений расширяется, а интенсивность маневров растет. НАТО отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера.

Кроме того, к учениям присоединились страны, которые не имеют отношения к альянсу. Таким образом, растет число сил и средств, которые задействованы в маневрах.

Шойгу заявил, что военная активность НАТО у российских границ достигла небывалого уровня со времен "Холодной войны". Альянс пытается усилить передовое военное присутствие на восточном фланге.

Также министр отметил, что силы НАТО становятся более активны на Балтике и в Черноморском регионе. С начала 2018 года российские ВКС поднимались более 120 раз на перехват возможных нарушителей.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Северной Европе маневры Trident Juncture. В учениям присоединятся военнослужащие из 29 стран НАТО, Финляндии и Швеции, больше 100 летательных аппаратов, десятки кораблей. Также в маневрах примет участие американская авианосная группа, прибывшая в Норвегию впервые с 1989 года.

Ранее командующий силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения альянса в Норвегии продемонстрируют России потенциал военного блока.