Премьер Италии пригласил Путина в гости

24 Окт. 14:49 2018-10-24T14:49:45+03:00

В среду в Москве состоялась встреча председателя Совета министров Итальянской Республики с президентом РФ

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В среду, 24 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который в настоящее время находится в России с официальным визитом, пригласил президента РФ Владимира Путина посетить его страну.

«Вы слишком давно у нас не были», - подчеркнул Конте в ходе встречи с главой нашего государства, прошедшей в Кремле.

Также во время переговоров политики обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

При этом Путин назвал отношения Москвы и Рима деловыми и теплыми, выразив при этом сожаления по поводу того, что Италия в последнее время уступила позиции на российском рынке.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский лидер начал переговоры с итальянским премьером с того, что передал слова благодарности мэру Рима и медперсоналу, которые оказывали помощь болельщикам, пострадавшим во время инцидента в римском метро.