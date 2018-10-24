Людей эвакуировали из здания Time Warner Center в Нью-Йорке из-за подозрительной посылки

24 Окт. 19:14 2018-10-24T19:14:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 октября, всех людей, в том числе сотрудников телеканала CNN, эвакуировали из штаб-квартиры компании Time Warner Center, расположенной в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Поводом для таких мер стал подозрительный пакет, обнаруженный в комнате, где проходит разбор почтовой корреспонденции.

По некоторым данным, местные правоохранители считают, что в этом пакете находится настоящая бомба. Во всяком случае, подозрительный предмет похож на те, которые ранее были перехвачены Секретной службой США, сообщает CNN.

Причем вскоре появилась информация о том, что посылка, отправленная в Time Warner Center, адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который часто выступает на телеканале CNN.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Секретная служба США перехватила два взрывчатых устройства, которые были отправлены по почте экс-президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.