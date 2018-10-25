Макрон и король Саудовской Аравии обсудили расследование убийства Хашкаджи

25 Окт. 01:52 2018-10-25T01:52:49+03:00

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Франция может ввести санкции в отношении лиц, ответственных за убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.Такое заявление сделал президент Пятой республики Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Об этом сообщает Reuters, Макрон отметил, что глубоко возмущен произошедшим в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а также попросил короля проконтролировать расследование гибели журналиста, отметив, что важно раскрыть все обстоятельства преступления.

По данным пресс-службы Елисейского дворца, главы двух государств также обсудили ситуации в Сирии и Йемене.

Как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи с 2017 года проживал в США Он пропал 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле.

Власти Турции сразу заподозрили, что журналиста пытали, а затем убили. Эр-Рияд признал факт гибели Хашкаджи в диппредставительстве только 20 октября.