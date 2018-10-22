Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования семье Хашкаджи

22 Окт. 03:57 2018-10-22T08:25:13+03:00

Они поговорили по телефону со старшим сыном убитого журналиста

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В воскресенье, 21 октября, спустя три недели после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразили соболезнования его семье.

Они провели телефонный разговор со старшим сыном покойного – Салехом Джамалем Хашкаджи, сообщает Саудовское агентство печати.

Напомним, в субботу официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории своего генконсульства в Стамбуле, как с самого начала и подозревали турецкие власти.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что невесту оппозиционного публициста, гражданку Турции Хадидже Чингиз, теперь будет круглосуточно охранять полиция. Такое решение принял губернатор Стамбула.

Ожидается, что во вторник турецкий лидер Реджеп Эрдоган расскажет о результатах расследования этого резонансного преступления.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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