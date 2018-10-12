WP: Турция продемонстрировала США доказательства убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-12T19:29:09+03:00

Речь идет о записях, их которых следует, что в консульстве Джамаля Хашкаджи задержали, а затем «допрашивали, пытали и убили»

Изменить размер текста: A A

Турецкие власти продемонстрировали американской стороне записи, из которых следует, что саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

В частности, было представлено видео, на котором сотрудники саудовской службы безопасности задерживают Хашкаджи сразу после того, как он имел неосторожность зайти в консульство в Стамбуле для оформления документов.

«Голосовая запись из здания консульства показывает, что случилось с Джамалем после того, как он вошел туда. На ней слышен его голос и голоса мужчин, говорящих по-арабски. На ней слышно, как его допрашивают, пытают, а потом убивают», - утверждает источник издания.

Газета подчеркивает, что турецкие власти с осторожностью подходят к вопросу распространения данных записей, так как не хотят раскрывать механизмы слежки за иностранными дипломатическими представителями в стране.

По данным Washington Post, Анкара ознакомила с записями администрацию США, но неизвестно, получила ли американская сторона в свое распоряжение их копии.

Хашкаджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США. Журналист работал обозревателем The Washington Post и был известен тем, что без должного стеснения освещал проблемы королевства и критиковал политику Эр-Рияда.

По данным турецкой полиции, 2 октября около 13:12 Хашкаджи зашел в консульство СА в Стамбуле, где хотел оформить документы перед свадьбой, но из дипмиссии журналист так и не вышел, и с тех пор его больше никто не видел.

Как сообщали СМИ, накануне визита Хашкаджи в консульство прибыли 15 подданных королевства, которые вернулись на родину на двух самолетах сразу после инцидента.

В свою очередь Эр-Рияд заявил, что Хашкаджи исчез уже после того, как покинул консульство и власти Саудовской Аравии сотрудничают с Турцией для прояснения обстоятельств случившегося.