В Кентукки два человека погибли во время стрельбы в супермаркете

25 Окт. 04:22 2018-10-25T04:22:51+03:00

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Два человека стали жертвами стрелка, открывшего огонь в супермаркете сети Kroger, расположенном в городе Джефферсонтаун штата Кентукки. Об этом сообщил начальник местной полиции Сэм Роджерс.

По его словам, преступник зашел в магазин и выстрелил несколько раз в человека. Затем он вышел на улицу и убил женщину. После этого на парковке стрелок столкнулся с человеком, у которого тоже оказался пистолет. Они открыли огонь по друг другу, но оба промахнулись, передает телеканал WAVE 3.

Как отмечают журналисты, ссылаясь на очевидцев, одной из жертв преступника могла быть его мать. Полиция задержала стрелявшего мужчину. Но пока ни его имя, ни мотивы его поступка не разглашаются.

Правоохранители объявили, что магазин Kroger останется закрытым до 7 утра пятницы. Посетителям супермаркета разрешили забрать свои брошенные транспортные средства.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что буквально в это воскресенье, 21 октября, неизвестный устроил стрельбу в одной из прачечных американского города Джэксонвилль штата Флорида. Ранения получили не менее четырех человек.