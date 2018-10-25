Авиация Израиля атаковала военные объекты на территории сектора Газа
Военно-воздушные силы Израиля в ночь на четверг, 25 октября, нанесли удары по восьми целям, расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армия еврейского государства.
Отмечается, что атака была произведена в ответ на выпущенную членами движения ХАМАС ракету. В результате ответных действий удары были нанесены по восьми объектам трех военизированных группировок.
"Цели были поражены: военный комплекс к северу от границы, тренировочный лагерь и склад оружия к югу от разделительной полосы", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ВС Израиля в Twitter.
Стоит отметить, что это не первая атака против сектора Газа за последние сутки. Так, ранее израильский самолет ударил по одной из позиций движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с горящими предметами в сторону государства.
Сайт kp.ru писал о том, что 17 октября со стороны сектора Газа была выпущена ракета, которая попала в один из жилых домов города Беер-Шева. Местные жители успели укрыться в бомбоубежищах, поэтому обошлось без пострадавших.