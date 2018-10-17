Израиль в ответ на ночной ракетный обстрел нанес авиаудары по сектору Газа

17 Окт. 09:05 2018-10-17T09:18:38+03:00

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Израильская авиация начала бомбардировку объектов движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

«В ответ на ракетные обстрелы из Газы истребители ВВС Израиля начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа», - говорится в сообщении.

Информации о жертвах или раненых с палестинской стороны пока не поступало.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь со вторника на среду, 17 октября, жителей южного израильского города Беер-Шева разбудил рев сирены воздушной тревоги, люди должны были срочно укрыться в бомбоубежищах или других помещениях, где они могли бы чувствовать себя в безопасности.

Позже стало известно, что одна выпущенная со стороны сектора Газа ракета повредила жилой дом в одном из районов Беер-Шевы, а вторая упала в море. К счастью, обошлось без пострадавших.

Нынешний обмен ударами между израильтянами и палестинцами стал уже вторым серьезным инцидентом на этой неделе. В понедельник, 15 октября, на границе два активиста из Газы привели в действие взрывное устройство, в ответ ВВС Израиля обстреляли пост ХАМАС.