2018-10-25T08:21:00+03:00
В мире

Зрелищная миграция скатов у берегов США попала на видео

Тысячи глубинных обитателей объединяются в "стаи", которые с воздуха больше похожи на опавшие осенние листья [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тысячи скатов плывут совсем близко к поверхности водыТысячи скатов плывут совсем близко к поверхности водыФото: Скриншот с видео
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Удивительное зрелище попало в объектив камеры очевидца, который прогуливался у берегов американского острова Марко в штате Флорида. Счастливчику удалось заснять массовую миграцию скатов, которая с воздуха выглядит просто невообразимо.

На кадрах видно, что тысячи глубинных обитателей объединились в огромные "стаи" и теперь плывут совсем близко к поверхности воды. При этом, если смотреть на происходящее сверху, то кажется будто по морю плывут обычные осенние листья.

В США на видео попала массовая миграция скатов .

И если это зрелище кажется прекрасном, то миграция крабов-пауков навевает ужас. Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором сотни тысяч таких созданий движутся в одном направлении целой "армией". Эти огромные членистоногии создания кажутся довольно пугающими, однако, несмотря на такой внешний вид, считаются вполне безобидными.

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