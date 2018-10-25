Зрелищная миграция скатов у берегов США попала на видео
Удивительное зрелище попало в объектив камеры очевидца, который прогуливался у берегов американского острова Марко в штате Флорида. Счастливчику удалось заснять массовую миграцию скатов, которая с воздуха выглядит просто невообразимо.
На кадрах видно, что тысячи глубинных обитателей объединились в огромные "стаи" и теперь плывут совсем близко к поверхности воды. При этом, если смотреть на происходящее сверху, то кажется будто по морю плывут обычные осенние листья.
В США на видео попала массовая миграция скатов .
И если это зрелище кажется прекрасном, то миграция крабов-пауков навевает ужас. Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором сотни тысяч таких созданий движутся в одном направлении целой "армией". Эти огромные членистоногии создания кажутся довольно пугающими, однако, несмотря на такой внешний вид, считаются вполне безобидными.