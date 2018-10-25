2018-10-25T08:32:08+03:00
Экономика

Госдума взялась за нянь, уборщиц, фрилансеров и строителей

25 октября депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, который определит, как вывести из тени самозанятых граждан
Ася РОМАНЧУК
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Госдума возьмется за самозанятых гражданГосдума возьмется за самозанятых гражданФото: Олег ЗОЛОТО
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Депутаты озаботились проблемой самозанятых граждан. К ним относятся те, кто работает на себя, не имеет сотрудников и получает в год не более 2,4 миллионов рублей от своей деятельности. То есть, это няни, уборщицы, фотографы, фрилансеры, выполняющие все виды работ, строители.

Официально в России на 1 октября число самозанятых граждан составило 2587 человек. В реальности эта цифра в разы больше, уверены парламентарии и поэтому власти запускают процесс вывода нянь, репетиторов и фрилансеров из тени.

25 октября в Госдуме запланировано первое чтение законопроекта, который определит для них фискальный режим.

Депутаты отмечают, что люди, которые не оформлены, как индивидуальные предприниматели не платят налоги и другие обязательные отчисления, но пользуются бесплатными медицинскими услугами, получают пенсии. Как именно будут устанавливать самозанятых граждан пока не понятно. Налоговая и банки не смогут массово выявлять данную категорию людей

Кстати, с 2017 года можно встать на учет в качестве самозанятого. На 1 октября 2017 года зарегистрировались только 595 человек, сообщает газета «Известия».

Ранее в Госдуме предложили забирать у самозанятых весь доход, елси они не платят налоги.

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