Аналитики рассказали о темпах сокращения внешнего долга России
Россия опередила страны Европы, Африки и Ближнего Востока по скорости сокращения внешнего долга (государственный долг, задолженность всех секторов экономики).
Объем долга РФ сократился до минимума в 20,4% ВВП, на 53 миллиардов долларов во втором и третьем квартале 2018 года.
Такие данные зафиксировал банк UBS.
Для сокращения внешнего долга на треть с 732,7 миллиона долларов России понадобилось четыре года. К примеру, Венгрия потратила на это восемь лет. Банк UBS также проанализировал Румынию, Чехию, Польшу, Турцию и ЮАР.
Эксперты отметили, что для России такое сокращение является вынужденным шагом. Лидерство РФ обусловлено закрытием для страны рынков капитала с 2014 года. С этого периода брать в долг у других стран стало очень невыгодно.
UBS считает, что лидерство России по скорости сокращения внешнего долга в дальнейшем может повысить чистый отток капитала частного сектора, что негативно отразится на курсе рубля.
Ранее Центробанк сообщил о сокращении внешнего долга России на 9,8%.