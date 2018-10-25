Аналитики рассказали о темпах сокращения внешнего долга России

25 Окт. 10:46 2018-10-25T10:50:34+03:00

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Россия опередила страны Европы, Африки и Ближнего Востока по скорости сокращения внешнего долга (государственный долг, задолженность всех секторов экономики).

Объем долга РФ сократился до минимума в 20,4% ВВП, на 53 миллиардов долларов во втором и третьем квартале 2018 года.

Такие данные зафиксировал банк UBS.

Для сокращения внешнего долга на треть с 732,7 миллиона долларов России понадобилось четыре года. К примеру, Венгрия потратила на это восемь лет. Банк UBS также проанализировал Румынию, Чехию, Польшу, Турцию и ЮАР.

Эксперты отметили, что для России такое сокращение является вынужденным шагом. Лидерство РФ обусловлено закрытием для страны рынков капитала с 2014 года. С этого периода брать в долг у других стран стало очень невыгодно.

UBS считает, что лидерство России по скорости сокращения внешнего долга в дальнейшем может повысить чистый отток капитала частного сектора, что негативно отразится на курсе рубля.

Ранее Центробанк сообщил о сокращении внешнего долга России на 9,8%.