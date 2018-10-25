Эксперты определили "индекс любви" постов россиян в соцсетях

25 Окт. 13:37 2018-10-25T13:37:49+03:00

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Компания Brand Analytics выяснила, как россияне выражают эмоции в соцсетях. Эксперты проанализировали посты и комментарии граждан, с помощью которых смогли определить соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти. "Индекс любви" составил от 2,5 до 5,3.

В исследовании участвовали публикации в период с 8 по 21 октября 2018 года. За основу были взяты 437 млн публичных постов и комментариев из России в соцсетях, форумах, блогах и т.д., за исключением репостов и рекламных сообщений.

Возглавила рейтинг "Индекса любви" Республика Калмыкия (5,30). За ней последовали Краснодарский край (5,23), Республики Мордовия (5,22) и Алтай (5,22), Амурская (5,20), Ярославская (5,18) и Костромская (5,16) области.

Последнее место - 85-е в списке заняла Якутия (2,5). А Москва оказалась на 65-1 строчке с индексом 4,25. Санкт-Петербург на 80-м месте с показателем 3,62.

"Для расчета были проанализированы русскоязычные упоминания "любви" и "ненависти" от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я счастлив" и т.п.) и негативные ("я ненавижу", "меня раздражает", "бесит", "твит ненависти" и пр.)", - говорится в сообщении Brand Analytics.

Больше всего сообщений о любви было зафиксировано в Instagram – 90%, YouTube – 87,7% и "Одноклассниках" – 86,8%.

В Twitter преобладают в основном депрессивные сообщения - о ненависти, переживаниях, личных неудачах. Такие же ситуация была обнаружена в LiveJournal, где 28,9% сообщений - о ненависти.

Напомним, ранее в работе Instagram по всему миру произошел массовый сбой.