Moody’s допустило повышение рейтинга России до инвестиционного уровня

25 Окт. 13:52 2018-10-25T13:52:37+03:00

Рейтинг может повыситься при отсутствии "сюрпризов" или дополнительных санкций

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Американское рейтинговое агентство Moody’s допускает рост рейтинга России в 2019 году до инвестиционного уровня в случае отсутствия внутренних и геополитических шоков. В компании полагают, что в следующем году рейтинг вернется в инвестиционную категорию. Об этом сообщила старший вице-президент Moody’s Кристина Линдоу на конференции агентства.

"Есть вероятность довольно серьезная, что можем повысить рейтинг, но это если не произойдет никаких сюрпризов или дополнительных санкций", - подчеркнула Линдоу.

26 января текущего года Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, отметив его на уровне "Вa1".

Ранее, как сообщал kp.ru, агентство Moody’s назвало новые американские санкции в отношении России безвредными. Компания проанализировала санкции от 27 августа 2018 года, которые касаются ограничения экспорта из США высокотехнологичной продукции, электроники и пр..