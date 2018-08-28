2018-08-28T15:43:20+03:00
Экономика

Агентство Moody’s назвало новые американские санкции в отношении России безвредными

Однако призвало опасаться более жестких мер
Александра КОЗЛОВА
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Аналитики Moody’s отмечают, что в прошлом году США поставило в Россию товаров на $12,6 млрдАналитики Moody’s отмечают, что в прошлом году США поставило в Россию товаров на $12,6 млрд
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Международное рейтинговое агентство Moody’s выдало свою оценку новым американским санкциям против России. Аналитики считают, что их влияние на российскую экономику будет «ограниченным». Можно читать между строк – новые санкции пройдут незамеченными.

Санкции от 27 августа касаются ограничения экспорта из США высокотехнологичной продукции, электроники и пр. По заявлениям Госдепа, из-за санкций американский экспорт в Россию сократится на сотни миллионов долларов. Но аналитики Moody’s отмечают, что в прошлом году США поставило в Россию товаров на $12,6 млрд. Потери-то, в общем, будут небольшие.

Следующий пакет санкций ждет нас уже осенью. И он предполагается более суровым. Может включать в себя ограничения для российских госбанков, почти полный запрет взаимной торговли, снижение уровня дипломатических отношений. Эксперты агентства предупреждают: новые санкции отразятся на денежно-кредитной политике. Банк России может повысить ключевую ставку из-за ослабления рубля. Возможны проблемы с финансированием экономики. Но масштабного банковского кризиса не случится, даже если госбанкам отрежут доступ к валютным счетам в США.

-Подводя итоги, более строгие санкции увеличат риск того, что рост экономики России будет сдерживаться хронической нехваткой инвестиций, зависимостью от нефтегазового сектора и высоким уровнем бедности и неравенства, — заключают аналитики.

Российские эксперты согласны со своими западными коллегами

- На самом деле новые ограничения не несут нашей экономике никакой реальной угрозы. Санкции Госдепа появились в ответ на поступление в Конгресс соответствующего законопроекта сенаторов. Так что, речь идет скорее о внутриполитической борьбе в США, - говорит Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер». – Нынешние санкции наоборот могут пойти даже на пользу России. Например, если Минфин США посчитает, что наша страна достаточно ими «наказана», может отклонить следующий пакет. Так уже было и не раз.

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Новые санкции Вашингтона, которых все так долго ждали (лишь потому, что анонсированы они были в начале августа, запланированы на 22 августа, но до сих пор не введены), вступят в силу в грядущий понедельник. (подробности)

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