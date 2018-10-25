В Госдуме призвали улучшить работу сайтов знакомств

25 Окт. 14:27 2018-10-25T14:27:02+03:00

В наши дни в России до 30% браков начинаются в виртуальном пространстве

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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") высказался относительно запрета сайтов знакомств. Он отметил, что будет рациональнее улучшить платформы для избежания кражи персональных данных и присутствие на них мошенников.

Горелкин рассказал, что сейчас в России до 30% браков начинаются с сайта знакомств, поэтому убирать их нерезонно.

Он напомнил, что в XXI веке многие работают из дома или ездят на личных автомобилях, по этой причине бессмысленно идеализировать знакомства в транспорте или на улице.

Представитель Госдумы выразил такое мнение после критики председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) сайтов и приложений для знакомств. Она заявила, что их "нужно блокировать". При этом Плетнева в качестве положительного примера привела знакомства в СССР.

Горелкин отметил, что и в Советское время существовали проблемы со знакомствами. В связи с этим и были придуманы государственные и ведомственные клубы знакомств.

Он также подчеркнул, что в отличие от СССР в наше время меньше абортов.

"В 1960-е годы Советский Союз поставил мировой рекорд по абортам", - констатировал представитель Госдумы, - "это связано в том числе с популярностью случайных связей на этих самых танцах, на улице, в транспорте".

По словам политика, сейчас люди серьезнее относятся к личной жизни. за одноразовыми встречами люди ходят в ночные клубы и места с алкоголем, а на сайтах знакомств "большинство посетителей ищут любви и серьезных отношений". Передает слова Антона Горелкина ТАСС.

"Поэтому говорить нужно не о том, как запретить сайты знакомств, а как их улучшить, - убежден политик. - Например, чтобы оттуда не воровали базы личных данных. Чтобы там не орудовали мошенники".

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