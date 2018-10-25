2018-10-25T20:10:45+03:00
Политика

В Житомирской области запретили публичное использование русского языка

Так местные власти решили «защитить украинское информационное пространство»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments38
В Житомирской области Украины запретили публичное использование русского языкаВ Житомирской области Украины запретили публичное использование русского языкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 25 октября, власти Житомирской области Украины приняли решение запретить публичное использование русского языка на территории региона. Как уточнили в местном областном совете, речь идет о «запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и так далее».

Стоит отметить, что таким образом политики решили «защитить украинское информационное пространство». «У нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть», - цитируют заявление депутатов Житомирского областного совета местные СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее русский язык в любом виде запретили во Львове и области. Уже тогда планировалось распространить эту инициативу на всю Украину.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские священннослужители хотят провести "объединительный собор" в Киеве
В России ведется разработка подводных беспилотников
В Госдуму внесли поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Минобороны сообщило о готовящихся боевиками провокациях с использованием хлора в Сирии
В подконтрольной США зоне Сирии погибли иностранные военные в результате терактов
Роухани: Иран не боится новых американских санкций
Лионель Месси приступил к тренировкам в составе "Барселоны" после травмы
Новинки Apple потянули вверх цены на старую технику компании
В Австралии предложили построить частную тюрьму для террористов
Австрия не станет подписывать договор ООН о миграции
Задержание автоблогера Эрика Давидыча признали незаконным
За 40 лет на Земле вымерло 60% популяций диких животных
Лавров: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на встрече в Париже 11 ноября
Минтруд объявил о повышении заработной платы в России в 2019 году на 6,1%
Путин сообщил, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики
Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при организации митингов
Российские эксперты проконсультируют Венесуэлу о путях выхода из кризиса
Россия и Украина обменяли задержанные экипажи судов, на очереди - капитаны
В Telegram обнаружили уязвимость, позволяющую читать переписки
«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с МВД
Со Сталлоне сняли обвинение в изнасиловании 30-летней давности
Песков заявил, что Россия защищает интересы своих компаний, в том числе в Иране
Елена Воробей госпитализирована с болью в сердце