В Житомирской области запретили публичное использование русского языка
В четверг, 25 октября, власти Житомирской области Украины приняли решение запретить публичное использование русского языка на территории региона. Как уточнили в местном областном совете, речь идет о «запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и так далее».
Стоит отметить, что таким образом политики решили «защитить украинское информационное пространство». «У нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть», - цитируют заявление депутатов Житомирского областного совета местные СМИ.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее русский язык в любом виде запретили во Львове и области. Уже тогда планировалось распространить эту инициативу на всю Украину.
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