Украинский депутат набросился на активиста в прямом эфире

25 Окт. 23:01 2018-10-25T23:03:02+03:00

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На Украине снова произошла драка в телеэфире. На этот раз потасовку устроили депутат Верховной рады и экс-министр здравоохранения незалежной Олег Мусий и глава общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей.

Как обычно, все началось со словесной перепалки: общественник обвинил депутата в коррупции, в ответ же парламентарий назвал своего оппонента «классическим манипулятором и лжецом». После этого Шерембей решил прекратить дискуссию и перейти в наступление: он подошел к Мусию и выплеснул ему в лицо стакан воды. Реакция бывшего министра не заставила себя долго ждать: он сразу же вцепился своему оппоненту в шею.

В результате разнимать драчунов пришлось ведущим телеканала «Прямий», в эфире которого и произошел этот конфликт.

Депутат Рады набросился на оппонента в эфире телеканала.

Кстати, отметим, «политические драки» на Украине не редкость. В частности, в Верховной раде такие конфликты случаются регулярно. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне потасовку в сессионном зале устроили депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза и Александр Долженков из «Оппозиционного блока».