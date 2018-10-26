2018-10-26T07:02:01+03:00
В мире

Уволенная за расизм журналистка требует от NBC 50 млн долларов

Мегин Келли хочет получить причитающуюся ей по контракту зарплату за 2 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Американская журналистка Мегин КеллиАмериканская журналистка Мегин КеллиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Журналистка Мегин Келли, уволенная с телеканала NBC за расистские высказывания, потребовала от компании выплатить ей полагающиеся по контракту 50 миллионов долларов. Претензии она мотивировала тем, что её годовая зарплата на канале составлял 25 миллионов долларов, а до окончания трехлетнего контракта оставался год и 10 месяцев.

Как пишет портал TMZ, адвокат журналистки Брайан Фридман в пятницу позвонит в NBC и потребует, чтобы телекомпания заплатила полную оставшуюся зарплату, или же его клиентка подаст в суд.

Как писал сайт kp.ru, 5 октября NBC уволило Келли из-за расистских комментариев в прямом эфире про костюмы на хеллоуин. Девушка принесла извинения, но руководство посчитало дальнейшее сотрудничество с ней недопустимым.

Напомним, в июне 2017 года, Мегин Келли была модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. После него журналистке удалось взять у президента РФ ВЛадимира Путина интервью для телеканала NBC News.

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