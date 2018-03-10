Журналистка NBC считает невозможным «перемудрить» Путина

СЕГОДНЯ 11:57 2018-03-10T11:57:53+03:00

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Ведущая телеканала NBC Мегин Келли, которая ранее взяла интервью у президента РФ Владимира Путина, заявила, что «перемудрить» главу нашего государства невозможно.

По словам журналистки, нынешний российский лидер очень умен и в любой компании будет самым умным человеком. «Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пытаться перемудрить Владимира Путина - не думаю, что получится», - сказала Келли в эфире NBC.

При этом она заметила, что можно с помощью фактов попробовать «атаковать» российского президента. «Можно попробовать, как я в этом интервью, заставить его немного защищаться», - добавила ведущая.

Кстати, наиболее интересные фрагменты интервью Мегин Келли с президентом РФ Владимиром Путиным читайте на сайте kp.ru.