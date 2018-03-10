2018-03-10T11:57:53+03:00
В мире

Журналистка NBC считает невозможным «перемудрить» Путина

Как заметила ведущая телеканала, российский лидер очень умен
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments93
Ведущая телеканала NBC Мегин КеллиВедущая телеканала NBC Мегин КеллиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ведущая телеканала NBC Мегин Келли, которая ранее взяла интервью у президента РФ Владимира Путина, заявила, что «перемудрить» главу нашего государства невозможно.

По словам журналистки, нынешний российский лидер очень умен и в любой компании будет самым умным человеком. «Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пытаться перемудрить Владимира Путина - не думаю, что получится», - сказала Келли в эфире NBC.

При этом она заметила, что можно с помощью фактов попробовать «атаковать» российского президента. «Можно попробовать, как я в этом интервью, заставить его немного защищаться», - добавила ведущая.

Кстати, наиболее интересные фрагменты интервью Мегин Келли с президентом РФ Владимиром Путиным читайте на сайте kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в Москве
Эрдоган не исключает новых военных операций Турции в Сирии
Украинский блогер: Киев планирует быструю «зачистку» Донбасса после ввода миротворцев
Чавушоглу объяснил спешкой покупку Турцией российских комплексов С-400
В управлении шерифа назвали имя захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии
Депутат Рады: Россиянам неизбежно придется покинуть Крым
СМИ: В результате кибератаки на правительство ФРГ похищены документы по Brexit и Украине
Украинские пограничники будут решать на месте, пускать ли Собчак в Крым
«Росатом»: отказ России от членства в CERN не повлияет на совместные проекты
Парламентская оппозиция требует отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Путин о работе Пескова: Иногда несет «пургу»
Трамп рассказал о возможном отказе от введения пошлин для Австралии
Житель Берлина выиграл в лотерею 42 миллиона евро
Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года
За неделю до выборов на митинг в поддержку Грудинина пришло всего 700 человек
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Российский телеведущий Артем Шейнин прокомментировал конфликт с бывшим участником АТО
У Месси родился третий сын
СМИ назвали новую дату открытия прямых авиаперелетов Каир-Москва
Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРНе
СМИ назвали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО
Интернет-омбудсмен заявил о необходимости вице-премьера по цифровой экономике
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в Йемене
Американский певец представил официальный гимн ЧМ-2018
Премьер Польши назвал «Северный поток - 2» крайне опасным проектом