Похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября

26 Окт. 11:08 2018-10-26T12:05:52+03:00

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Похороны Николая Караченцова пройдут в понедельник, 29 октября. Само погребение состоится на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Об этом сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникация в Московской городской думе Евгений Герасимов.

"Я думаю, что это будет Новодевичье кладбище или Ваганьковское", — предположил депутат.

Он также рассказал, что в память о всеми любимом артисте Московский государственный театр имени Ленинского Комсомола ("Ленком") изменит репертуар и исполнит на сцене спектакль "Юнона и Авось", передает РИА Новости. Именно в этой постановке Николай Петрович ярче всего сиял на сцене.

Первое видео Караченцова после ДТП.Сайт телеканала Звезда публикует эксклюзивное видео разговора с актером Николаем Караченцовым, который сейчас находится на лечении после аварии.

Напомним, что народный артист РСФСР, сыгравший в таких фильмах, как "Собака на сене" и "Человек с бульвара Капуцинов", скончался в эту пятницу, 26 октября, в одной из подмосковных больниц. Он не дожил до своего 74-летия буквально один день. Причиной смерти стала изношенность организма - онкология, двустороннее воспаление легкий и другие заболевания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прощание с Николаем Караченцовым состоится в ближайшие понедельник, 29 октября, в здании театра "Ленком".