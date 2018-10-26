2018-10-26T11:51:02+03:00
Политика

Путин подписал указ о создании Фонда сохранения родных языков народов РФ

Учредителями организации стали министерство просвещения и агентство по делам национальностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов нашей страныПрезидент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов нашей страныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения и федеральному агентству по делам национальностей создать Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ. Соответствующий указ был подписан в пятницу, 26 октября, и в тот же день вступил в силу.

"В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства, постановляю считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Теперь в течение трех месяцев ведомства должны утвердить устав фонда, сделав высшим коллегиальным органом правление организации, а также постановить, что надзор за всей деятельностью осуществляет попечительский совет. Состав этих объединений будет утвержден правительством РФ.

Финансирование же фонда начнется уже со следующего года. Все имущество будет формироваться за счет федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Госдума приняла резонансный законопроект, который включает русский язык в перечень родных.

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