2018-10-26T12:28:44+03:00
Происшествия

Москвичей призвали отказаться от автомобилей из-за снега и заторов

Столичное метро, МЦК и наземный транспорт в пятницу подготовились к увеличению пассажиропотока
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Москвичей призвали отказаться от автомобилей из-за снега и заторовМосквичей призвали отказаться от автомобилей из-за снега и заторовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовала жителям столицы в пятницу 26 октября перенести поездки на личном транспорте на более позднее время - после 20 часов из-за предполагаемых снега и заторов.

В течение дня в городе ожидаются затруднения движения. Во второй половине дня в Москве пройдет небольшой снег. Об этом сообщили синоптики.

Кроме того, после 15 часов в столице ожидаются пятничные заторы из-за большого потока автомобилей по направлению в область, передают в пресс-службе ЦОДД.

Москвичам рекомендуют для поездок по центру города воспользоваться городским транспортом.

Ведомство также сообщило, что метро, МЦК и наземный транспорт готовы к увеличению пассажиропотока.

Ранее kp.ru сообщал, что в Москве на 26 октября 2018 года будет облачной с некоторыми прояснениями. Местами по городе возможны небольшие осадки, в частности, снег с дождем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стратегические ракетоносцы Ту-160 завершили полеты над Баренцевым и Норвежским морями
Правительство зафиксировало цены на бензин на уровне июня до конца 2018 года
Франц Клинцевич схватил украинского политолога за бороду в прямом эфире
Столтенберг: НАТО готова к дальнейшему диалогу с Россией по ДРСМД
Украина закроет часть воздушного пространства над Черным морем для проведения ракетных испытаний
Миллионы россиян могут лишиться телевидения после 1 января
В Ночь Гая Фокса британцы сожгут 11-метровое чучело Бориса Джонсона
Козак: Соглашение с нефтяниками по ценам на топливо должно быть достигнуто до 1 ноября
Sky: Лондон рассчитывает заключить с Брюсселем сделку по Brexit до 21 ноября
Саркози: санкции против России являются контрпродуктивными
Эрдоган: Турция испытает собственную систему ПВО дальнего радиуса действия в 2021 году
Появились первые кадры сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом
Яндекс, Mail.ru Group и Rambler пригласили подписать антипиратский меморандум
Звездопад Леониды 17 и 18 ноября 2018 года в Москве: где и когда смотреть на метеорный поток
Лукашенко: Минск и Москва ответят адекватно на вероятное размещение в Польше базы ВС США
Орешкин объяснил, почему Россия поднялась в рейтинге Doing Business
Прокуратура Стамбула раскрыла подробности убийства журналиста Хашукджи в саудовском консульстве
Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД напрямую с банковских карт россиян
Ливни топят Италию: ущерб уже превысил миллиард евро
Депутаты предлагают ввести ответственность для лиц, выдающих разрешение на оружие