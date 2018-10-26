Москвичей призвали отказаться от автомобилей из-за снега и заторов

26 Окт. 12:28 2018-10-26T12:28:44+03:00

Столичное метро, МЦК и наземный транспорт в пятницу подготовились к увеличению пассажиропотока

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовала жителям столицы в пятницу 26 октября перенести поездки на личном транспорте на более позднее время - после 20 часов из-за предполагаемых снега и заторов.

В течение дня в городе ожидаются затруднения движения. Во второй половине дня в Москве пройдет небольшой снег. Об этом сообщили синоптики.

Кроме того, после 15 часов в столице ожидаются пятничные заторы из-за большого потока автомобилей по направлению в область, передают в пресс-службе ЦОДД.

Москвичам рекомендуют для поездок по центру города воспользоваться городским транспортом.

Ведомство также сообщило, что метро, МЦК и наземный транспорт готовы к увеличению пассажиропотока.

Ранее kp.ru сообщал, что в Москве на 26 октября 2018 года будет облачной с некоторыми прояснениями. Местами по городе возможны небольшие осадки, в частности, снег с дождем.