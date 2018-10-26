На Аляске зафиксировали извержение вулкана

26 Окт. 12:39 2018-10-26T12:40:09+03:00

В районе повысили авиационный код и уровень опасности до оранжевого

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На острове Семисопочный в составе Алеутского архипелага (штат Аляска в США), произошло извержение вулкана. В районе для авиации объявлен "оранжевый" (предпоследний) код опасности. Об этом сообщил Центра наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO).

Мощные сейсмические толчки были зафиксированы в 4.47 по времени UTC (7.47 мск). В районе 5.00 по времени UTC (8.00 мск) над вулканом появилось небольшое облако пепла на высоте 12 тысяч футов (около 3,6 тысячи метров) над уровнем моря. Такие данные зарегистрировал спутник.

В связи с этим центр наблюдения за вулканами повысил авиационный код и уровень опасности до оранжевого.

Алеутские острова — архипелаг на севере Тихого океана, расположен к юго-западу от Аляски. Включен в состав территории штата Аляска.

Напомним, ранее в архипелаге Аляски начал извержение вулкан, спавший 104 года. По данным экспертов, извержение могло произойти из-за сильных землетрясений.