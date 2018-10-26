2018-10-27T02:37:14+03:00
Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев рассказал о своей борьбе с раком легких

По словам ученого-географа, ему предстоит еще одна операция, но он пока ее «оттягивает»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Георгаф-гидролог и ведущий прогноза погоды на НТВ Александр БеляевГеоргаф-гидролог и ведущий прогноза погоды на НТВ Александр БеляевФото: Иван ВИСЛОВ
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Георгаф-гидролог и ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев, который уже шесть лет борется с раком легких, рассказал, что ему предстоит еще одна операция, но он пока не торопится ложиться под нож хирурга.

Ученый и телеведущий говорит, что он уже перенес две операции, и ему очень тяжело далась реабилитация.

«Мне сделали операцию одну, да, и я уже в этот же день весь перемотанный сел. Я сел и даже прошелся по коридору. И врачи все: «здорово, здорово», но сглазили. Через два дня меня в реанимацию, операцию повторно. И я похудел на 15 килограммов», - поделился воспоминаниями в интервью «Пятому каналу» Александр Беляев.

Он рассказал, что когда вернулся домой из больницы, «не мог подняться, спуститься».

«И хотя мне сказали, что я должен ходить, гулять, я не мог. Вот сейчас мне хорошо, а силы нет», - говорит ученый.

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, в прошлом году от лейкемии умерла жена Александра Вадимовича, сейчас его главная опора и поддержка – сын Илья.

По словам Беляева, супруга Нина всегда была для него примером, и теперь, когда на его долю выпали те же испытания, он считает ее образцом. Кроме того, ведущий рассказал, как он себя чувствует: сил на домашние дела уже не хватает, но любимая работа помогает ему не опускать руки, и Александр Вадимович настроен оптимистично.

«Заставлять жить надо, понимаете, и тогда мы, может быть, и победим», — сказал он.

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