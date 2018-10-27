2018-10-27T02:47:36+03:00
В мире

Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Бомбардировка стала ответом на выпущенные из Газы ракеты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Бомбардировка стала ответом на 14 ракет, которые с вечера пятницы выпустили палестинцы по территории ИзраиляБомбардировка стала ответом на 14 ракет, которые с вечера пятницы выпустили палестинцы по территории ИзраиляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Армия обороны Израиля сообщила, что с вечера пятницы зафиксировала 14 пусков ракет по территории еврейского государства, а теперь в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа израильская авиация наносит воздушные удары по военным объектам в анклаве.

«Самолеты и вертолеты начали атаковать террористические цели в секторе Газа», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что восемь из 14 ракет были перехвачены установками ПРО «Железный купол», а после начала ответных ударов в приграничных районах Израиля снова сработали сирены воздушной тревоги, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 25 октября Военно-воздушные силы Израиля в ответ на выпущенную членами движения ХАМАС ракету нанесли удары по восьми объектам трех военизированных группировок на территории палестинского анклава. Предыдущий обмен ударами между еврейским государством и сектором Газа произошел 17 октября.

Еще больше материалов по теме: «Палестино-израильский конфликт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова обвинила США в попытке скрыть нарушения Договора о РСМД
Джош Уайтхаус исполнит главную роль в приквеле «Игры престолов»
Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций
Московское метро сообщило о сбое в работе «Тройки»
Роспотребнадзор расследует причину вспышки гепатита А в академии «Спартак»
Лавров проведет переговоры с главой МИД Испании 6 ноября
МИД РФ: боевики пытаются сорвать договоренности по зоне деэскалации в сирийском Идлибе
Мамаеву разрешили звонить жене и отцу из СИЗО
Парламент Армении вновь не выбрал Пашиняна на пост премьер-министра
Поисковики и правообладатели заключили антипиратский меморандум
«Петелинку» оштрафовали на 700 тысяч рублей за сальмонеллу в курятине
Песков заявил, что ДНР и ЛНР должны сами отреагировать на предложение Минска по выборам
В ЛНР заявили, что Киев перебросил к линии разграничения запрещенную артиллерию
Климкин назвал российские санкции попыткой повлиять на выборы на Украине
Минкультуры РФ объяснило ситуацию с прокатом фильма «Хантер Киллер»
Ляшко с иронией ответил на попадание под санкции России
Президент Молдавии назвал прорывной встречу с Путиным
Суд в Херсоне продлил срок ареста Вышинского
Бензин заморозили: топливо не будет дорожать до конца 2018 года
Прокурорам России поручили усилить контроль за дознанием
Путин: голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно
Замглавы МИД РФ заявил, что Россия и Белоруссия имеют потенциал для ответа на размещение базы США в Польше
В Великобритании женщина «окаменела» из-за некомпетентности врачей
Путин: вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве чревато серьезными последствиям
Великобритания легализовала марихуану
В Москве избит актер Даниил Страхов
Депутат Верховной рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой