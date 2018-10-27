Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля сообщила, что с вечера пятницы зафиксировала 14 пусков ракет по территории еврейского государства, а теперь в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа израильская авиация наносит воздушные удары по военным объектам в анклаве.
«Самолеты и вертолеты начали атаковать террористические цели в секторе Газа», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Отмечается, что восемь из 14 ракет были перехвачены установками ПРО «Железный купол», а после начала ответных ударов в приграничных районах Израиля снова сработали сирены воздушной тревоги, передает РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 25 октября Военно-воздушные силы Израиля в ответ на выпущенную членами движения ХАМАС ракету нанесли удары по восьми объектам трех военизированных группировок на территории палестинского анклава. Предыдущий обмен ударами между еврейским государством и сектором Газа произошел 17 октября.
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