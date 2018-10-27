ФБР обнаружило 14-ю посылку со взрывным устройством

27 Окт. 09:46 2018-10-27T09:46:07+03:00

В этот раз бомба была отправлена на имя американского миллиардера Тома Стейера

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В американском штате Калифорния была обнаружена четырнадцатая посылка с самодельным взрывным устройством внутри. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального бюро расследований США.

В этот раз подозрительный сверток был отправлен на имя миллиардера Топа Стейера, который неоднократно спонсировал Демократическую партию.

"ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Здесь же отмечается, что днем ранее подозрительные свертки были обнаружены среди корреспонденции, предназначавшейся бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу и сенатору Камале Харрис.

Напомним, что за последнюю неделю в Соединенных Штатах было выявлено более десятка почтовых отправлений с бомбами. Все они адресовались различным медийным личностям, которые так или иначе выступают против действующего президента страны Дональда Трампа.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне спецслужбы США задержали 56-летнего мужчину, который может быть причастен к инцидентам. Им является некий Сэйзар Сэйак - младший, ранее уже задерживаемый за террористические угрозы.

Следователи выяснили, что этот американец в своих записях в Twitter допускает те же ошибки, которые можно наблюдать на посылках с бомбами. Так, например, он пишет имя экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон "Hilary" вместо "Hillary", а члена Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман-Шульца называет "Shultz" вместо "Schultz".