2018-10-27T09:46:07+03:00
В мире

ФБР обнаружило 14-ю посылку со взрывным устройством

В этот раз бомба была отправлена на имя американского миллиардера Тома Стейера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Подозреваемый в рассылке взрывных устройств, американец Сэйзар Сэйак - младший (позади мужчины в военной форме)Подозреваемый в рассылке взрывных устройств, американец Сэйзар Сэйак - младший (позади мужчины в военной форме)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В американском штате Калифорния была обнаружена четырнадцатая посылка с самодельным взрывным устройством внутри. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального бюро расследований США.

В этот раз подозрительный сверток был отправлен на имя миллиардера Топа Стейера, который неоднократно спонсировал Демократическую партию.

"ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Здесь же отмечается, что днем ранее подозрительные свертки были обнаружены среди корреспонденции, предназначавшейся бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу и сенатору Камале Харрис.

Напомним, что за последнюю неделю в Соединенных Штатах было выявлено более десятка почтовых отправлений с бомбами. Все они адресовались различным медийным личностям, которые так или иначе выступают против действующего президента страны Дональда Трампа.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне спецслужбы США задержали 56-летнего мужчину, который может быть причастен к инцидентам. Им является некий Сэйзар Сэйак - младший, ранее уже задерживаемый за террористические угрозы.

Следователи выяснили, что этот американец в своих записях в Twitter допускает те же ошибки, которые можно наблюдать на посылках с бомбами. Так, например, он пишет имя экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон "Hilary" вместо "Hillary", а члена Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман-Шульца называет "Shultz" вместо "Schultz".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента
Москалькова направит запрос в СК Уфы по делу об изнасиловании в башкирской полиции
Владимир Соловьев прокомментировал заявление Ефремова о «фантомных болях» России
Меркель прокомментировала позицию Украины по «Северному потоку - 2»
Матч Спартак - Анжи 1 ноября: хозяева поля ведут 1:0 после первого тайма
Си Цзиньпин предложил Трампу возобновить консультации по торговле
В США автомобиль протаранил остановку школьного автобуса
Главу украинского Vogue поймали на плагиате
ВСУ начали ракетные стрельбы в Херсонской области
Тело саудовского журналиста растворили в кислоте
«Имперский морок»: Ефремов рассказал, вчем видит разницу между Россией и СССР
В кубковой игре "Спартак" - "Анжи" капитаном москвичей будет Денис Глушаков
Матч Спартак - Анжи: Гапон и Чайковский появятся в стартовом составе гостей
Меркель по-украински поприветствовала караул в Киеве
Порошенко прокомментировал санкции России против Украины
Сбербанк подсчитал расходы россиян на «коммуналку»
У посла США в РФ Джона Хантсмана обнаружили рак
В Египте нашли пандус для строительства пирамид
МИД прокомментировал предложение Климкина сдавать российские паспорта
Захарова обвинила США в попытке скрыть нарушения Договора о РСМД
Джош Уайтхаус исполнит главную роль в приквеле «Игры престолов»
Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций
Московское метро сообщило о сбое в работе «Тройки»
Роспотребнадзор расследует причину вспышки гепатита А в академии «Спартак»
Лавров проведет переговоры с главой МИД Испании 6 ноября
МИД РФ: боевики пытаются сорвать договоренности по зоне деэскалации в сирийском Идлибе