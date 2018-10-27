Россия испытала комплексы поражения вражеских спутников "Тирада-2С"
В России прошли испытания комплексов радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2С". Об этом сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.
"Комплекс "Тирада-2С" проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации", - цитирует "Интерфакс" собеседника агентства.
Отмечается, что в будущем этой системой будут управлять специально обученные операторы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что создание мобильного комплекса началось еще в 2001 году. Все работы в данном направлении осуществляются в рамках программы вооружения РФ на 2018-2027 годы. Известно, что комплекс может, находясь на Земле, выводить из строя космические аппараты связи путем радиоэлектронного подавления.
Примечательно, что ранее в американских СМИ появились сообщения о неких российских "убийцах спутников". Говорилось о том, что уже в 2022 году наша армия собирается принять на вооружение некие новейшие ракеты, способные сбивать аппараты, находящие на низкой околоземной орбите.