Россия испытала комплексы поражения вражеских спутников "Тирада-2С"

27 Окт. 13:35 2018-10-27T13:35:30+03:00

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В России прошли испытания комплексов радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2С". Об этом сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Комплекс "Тирада-2С" проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации", - цитирует "Интерфакс" собеседника агентства.

Отмечается, что в будущем этой системой будут управлять специально обученные операторы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что создание мобильного комплекса началось еще в 2001 году. Все работы в данном направлении осуществляются в рамках программы вооружения РФ на 2018-2027 годы. Известно, что комплекс может, находясь на Земле, выводить из строя космические аппараты связи путем радиоэлектронного подавления.

Примечательно, что ранее в американских СМИ появились сообщения о неких российских "убийцах спутников". Говорилось о том, что уже в 2022 году наша армия собирается принять на вооружение некие новейшие ракеты, способные сбивать аппараты, находящие на низкой околоземной орбите.