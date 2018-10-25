2018-10-25T15:11:07+03:00
Политика

Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море

Документ обязывает ЕС ужесточить антироссийские санкции в случае эскалации напряженности в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Европарламент принял резолюцию по Азовскому морюЕвропарламент принял резолюцию по Азовскому морюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский парламент проголосовал за принятие резолюции, которая обязывает страны ЕС ужесточить санкции против России в случае эскалации напряженности в Азовском море. Такое решение было принято членами законодательного органа на заседании, которое состоялось в этот четверг, 25 октября.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данный документ включает в себя несколько пунктов. Так, например, он предусматривает назначение спецпосланника по Крыму и Донбассу, который будет заниматься урегулированием ситуации в регионе.

Главной же функцией резолюции является введение новых ограничительных мер в отношении нашей страны. Ужесточение санкционного режима возможно в том случае, если РФ не прекратит проводить инспекции судов, которые в Евросоюзе считают "слишком интенсивными и дискриминационными".

Стоит напомнить, что российские пограничники стали более тщательно проводить досмотр кораблей после того, как на Украине по надуманным предлогам были задержаны два наших сейнера - "Норд" и "Механик Погодин".

С тех пор киевские власти постоянно говорят о том, что РФ якобы "оккупировала" Азовское море, и угрожают усилением военного контингента в регионе.

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