2018-10-28T03:16:55+03:00
Происшествия

Владелец «Лестера» Шривадданапрабхи находился на борту разбившегося вертолета

По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа хвостового винта [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вертолет через несколько секунд после взлета потерял управление, упал на автостоянку и загорелсяВертолет через несколько секунд после взлета потерял управление, упал на автостоянку и загорелсяФото: REUTERS
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На борту разбившегося в субботу вечером вертолета владельца английского футбольного клуба «Лестер» находился и сам Вишай Шривадданапрабхи, и его дочь, сообщает Sky Sports. Скорее всего, 60-летний тайский миллиардер с дочерью и два пилота погибли при крушении. Официальной информации о возможных жертвах пока нет.

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ хвостового винта, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС. Очевидцы рассказывают, что перед тем, как упасть, вертолет стал вращаться вокруг собственной оси.

Тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году Фото: REUTERS

Тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 годуФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, вертолет Вишая Шривадданапрабхи через несколько секунд после взлета потерял управление, упал на автостоянку и загорелся. На месте работают спасатели, пожарные, медики «Скорой помощи» и полицейские.

Крушение произошло примерно через час после завершения матча десятого тура чемпионата Англии, «Лестер» сыграл вничью (1:1) с лондонским «Вест Хэмом». Тайский бизнесмен, купивший клуб в 2010 году, обычно после домашних матчей команды возвращается в Лондон на своем вертолете.

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