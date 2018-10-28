2018-10-28T04:52:04+03:00
В мире

Американский десантный корабль Gunston Hall получил повреждения у берегов Исландии

Его ремонтируют в порту Рейкьявика
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Большой американский десантный корабль-док Gunston HallБольшой американский десантный корабль-док Gunston HallФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Большой десантный корабль-док Военно-морских сил США Gunston Hall получил повреждения во время шторма у берегов Исландии и отправлен на ремонт в порт столицы страны. Кроме того, пострадали несколько членов экипажа: у них синяки и ссадины, сообщает пресс-служба американских ВМС.

Сейчас в Рейкьявике заодно с починкой проводится оценка ущерба. Повреждена док-камера корабля, предназначенная для обслуживания амфибийных десантных барж. Вместе с ним в порт зашел другой большой десантный корабль ВМС США – New York.

Между тем, Gunston Hall направлялся в Норвегию, где с 25 октября проходят масштабные учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), в которых участвуют 29 стран Североатлантического альянса, а также Швеция и Финляндия. Маневры закончатся 7 ноября.

Как ранее писал сайт kp.ru, немецкий журналист Кристоф Шильц усомнился в необходимости столь крупных военных учений и назвал их «баловством с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники». В своей статье он указал на то, что никто из членов НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики, не видит признаков возможного «неядерного нападения» России.

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