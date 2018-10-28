Советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в России
Депутат Верховной рады, а по совместительству советник министра внутренних дел Украины Татьяна Черновол пожаловалась журналистам на то, что в последнее время в незалежной то и дело взрываются склады с боеприпасами, а никаких ответных мер Киев не принял. Ответить же, по мнению нардепа, нужно России, которую украинские власти бездоказательно обвиняют во всех смертных грехах, в том числе в инцидентах на военных арсеналах.
Так, в качестве ответа Черновол призвала взрывать военные склады в России. «Знаете, у нас такая беда - в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны», - сказала политик в эфире украинских СМИ.
Напомним, за последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах. Последнее подобное ЧП случилось 9 октября на складе, расположенном неподалеку от города Ичня в Черниговской области незалежной.
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