2018-10-28T07:41:34+03:00
Политика

Советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в России

Татьяна Черновол необоснованно обвиняет Москву в пожарах на военных арсеналах незалежной
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments180
Советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в РоссииСоветник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Депутат Верховной рады, а по совместительству советник министра внутренних дел Украины Татьяна Черновол пожаловалась журналистам на то, что в последнее время в незалежной то и дело взрываются склады с боеприпасами, а никаких ответных мер Киев не принял. Ответить же, по мнению нардепа, нужно России, которую украинские власти бездоказательно обвиняют во всех смертных грехах, в том числе в инцидентах на военных арсеналах.

Так, в качестве ответа Черновол призвала взрывать военные склады в России. «Знаете, у нас такая беда - в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны», - сказала политик в эфире украинских СМИ.

Напомним, за последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах. Последнее подобное ЧП случилось 9 октября на складе, расположенном неподалеку от города Ичня в Черниговской области незалежной.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роснано нарастило прибыль
Появились кадры со стрельб Украины на границе с Крымом
Пожилая американка выжила после 74 осиных укусов
В Совфеде пригрозили ответить Киеву на арест российского судна в Мариуполе
В Совфеде пригрозили ответить Украине за арест суда в Мариуполе
Песков призвал Киев немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского
Песков с юмором отнесся к заявлениям Коломойского о санкционном списке
Песков не подтвердил, что Путин сомневается по поводу строительства ВМС до Нижнего Новгорода
В NASA рассказали о потере космического аппарата
Национальный автомобильный союз поддержал отмену обязательного знака «Шипы»
Французский пассажирский самолет не пустили в небо над Россией
За месяц Кокорину пришло в СИЗО более тысячи писем
В Москве за 2018 год зарегистрировали свыше 60 тысяч браков
Работа нравится россиянам больше, чем зарплата
Генсек ОБСЕ призвал Украину провести расследование по делу Кирилла Вышинского
Telegram не смог обжаловать штраф за отказ предоставить ключи ФСБ
Сразу 15 дилеров подняли цены на машины в России
Смертность на дорогах России снизилась почти в два раза
Посол России в США: Вашингтон не уведомили Москву о выходе из ДРСМД
Собянин уволил главу Савеловского района
В Москве началась акция в поддержку задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского