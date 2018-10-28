2018-10-28T09:27:59+03:00
Общество

В Стамбуле кошка показала моделям, как нужно ходить по подиуму

Забавный момент во время дефиле зрители сняли на свои мобильники [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Стамбуле кошка прошлась по подиуму вместе с моделямиВ Стамбуле кошка прошлась по подиуму вместе с моделямиФото: кадр с видео youtube.com
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Во время модного показа Esmod International Fashion Show в Стамбуле в центре внимания зрителей неожиданно оказалась обычная кошка, запрыгнувшая на подиум, сообщает турецкий телеканал NTV.

Этот момент снял кто-то из присутствовавших на показе и выложил видео на YouTube. Белая с серыми пятнами киса сначала развалилась на «языке» прямо под ногами манекенщиц, принялась вылизывать лапы. Девушкам пришлось ее обходить, а хвостатая проказница пыталась с ними играть, зацепить когтями края одежды.

Однако вскоре кошке, видимо, надоело просто лежать, она встала и грациозно продефилировала по подиуму, не забывая при этом «атаковать» идущих мимо неё моделей.

В Турции кошка продефилировала по подиуму во время модного показа.

На записи слышен смех зрителей. Судя по всему, усатую участницу модного показа, продемонстрировавшую кошачью походку, никто даже не пытался прогнать. И это замечательно.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал, как кот выбежал на футбольное поле во время матча Кубка Англии.

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«Комсомолка» сделала подборку забавных случаев, когда кошки были незваными гостями во время матчей (подробности).

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