Махнул хвостом и убежал. Семь котов, которые выходили на поле во время футбольных матчей

Коты - частые гости на футбольном поле. Видимо, у маленьких хищников есть своя страсть к этому виду спорта. Они порой возникают в самый неожиданный момент поединка. И всегда приковывают к себе внимание неожиданными появлениями. Последний яркий пример - это котэ во время футбольного матча между американским "Реал Солт Лейк" и мексиканским "Тигрес". "КП" вспоминает еще примеры ярких выходов на поле различных котов.

12-Й ТИГР НА ПОЛЕ

Коту так никто и не отдал пас в игре "Реал Солт Лейк" - "Тигрес".Фото: REUTERS

Возмутителем спокойствия во время футбольного матча Кубка американских лиг между "Реал Солт Лейк" и "Тигрес" стал котейка. Уже в добавленное к этому матчу время на поле внезапно появился кот. Он вынырнул из-за спин футболистов во время атаки мексиканского клуба "Тигрес", будто Роналду, и быстро ринулся на ворота "Реал Солт Лейка". Ему, правда, никто паса так и не дал. Хотя, если судить по видео, хвостатый очень уж пытался обратить на себя внимание и в итоге просто пробежал вдоль ворот.

Мексиканцы выиграли со счетом 1:0, но, видимо, секрет их успеха был прост. На поле в конце игры было уже не 11, а 12 тигров!

СПУГНУЛИ КОТА

Кот на матче Кубка Англии.Фото: REUTERS

В январе 2016 года в матче 1/32 финала Кубка Англии между "Эвертоном" и "Дагэнхемом" прямо из ниоткуда выбежал кот. Он спокойно прошел вдоль края поля и застыл на несколько секунд. Вратарь "Эвертона" Хоэль Роблес попытался взять в руки котяру, но бросился на утек от голкипера и вскоре уже был за пределами поля.

ЧЕРНЫЙ КОТ - К НУЛЯМ НА ТАБЛО

Кот есть - голов нет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 октября 2016 года во время матча чемпионата Англии по футболу между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Энфилд Роуд", где коты уже нередко выходили на поле, внезапно на газоне появился черный кот. Он просто прошел вдоль поля, а 90 минут матча завершились без голов - 0:0. Черный кот есть - голов нет.

ЭНФИЛДСКИЙ КОТ

Энфилдского кота "Ливерпуль" потом оставил у себя в клубе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый знаменитый "футбольный" котэ - это "Энфилдский кот". Он выбежал на поле в матче чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Тотэнхемом".

Энфилдский кот во время игры "Ливерпуля".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Его поймали, оставили у себя на стадионе "Ливерпуля" в 2012 году. Чуть позже у энфилдского кота появился шутливый аккаунт в "Твиттере", где красовалась подпись: "Я бегаю по газону быстрее, чем Гарет Бэйл". Нынешний игрок "Реала" тогда выступал за "Тоттэнхем" и был известен в Английской Премьер-Лиге как самый быстрый футболист.

ГОЛЛАНДСКИЙ КОТ

Кот, который выбежал на поле во время матча чемпионата Голландии "Хераклес" - "Гронинген"

13 апреля 2013 года в голландском городе Алмело черный кот стал гостем во время игры "Хераклеса" и "Гронингена". Перепуганное животное едва не залетело в ворота вместо мяча, однако, вовремя сделав поворот, ретировалось с газона, сорвав бурю аплодисментов от зрителей матча.

КОТ ВЫШЕЛ, А ЕГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ

Черный кот принес неудачу клубу из канадского "Торонто".Фото: REUTERS

В августе 2012 года обычный черный кот, выбежавший на газон в канадском Торонто, сполна оправдал свое "призвание". На 84-й минуте игры Североамериканской Лиги Чемпионов между "Торонто" и "Сантос Лагуна" домашний питомец пробежал перед воротами "Торонто" при счете 1-1.

Однако в оставшиеся 6 минут "Сантос Лагуна" забила 2 гола и выиграла 3-1. Вот оно как бывает, когда черная кошка перебегает дорогу.

МАЛЫШ, КОТОРОГО ЕДВА НЕ ЗАДАВИЛИ

Мальтийского кота не сразу увидели - он был очень мал!Фото: REUTERS

А вот иногда бывает так, что кота не замечают просто из-за того, что он слишком маленький. Котенка, который выбежал на поле во время игры на Суперкубок Мальты между "Биркиркарой" и "Валеттой" попросту едва не задавили, не сразу заметив в траве.

ЧЕРНЫЙ КОТ ПРИНЕС НЕУДАЧУ ХОЗЯЕВАМ

Черный кот во время футбольного матча "Эвертона". Его, кажется, побоялись просто так выгнать. Он сам ушел.Фото: REUTERS

Не зря говорят, что английские футбольные газоны - лучшие в мире. В начале 2019 года во время матча чемпионата Англии по футболу между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном" матч пришлось остановить на несколько минут. Все потому, что выбежавшего на поле черного кота никак не могли поймать. В итоге его решили взять "в кольцо" и отогнать за боковую линию. Спустя несколько минут после выхода котея на поле встреча возобновилась. А хозяева матча проиграли тот матч со счетом 1:3. Никак черный кот "помог".