В РФ ответили Украине на призыв взрывать российские военные склады

28 Окт. 10:56 2018-10-28T10:57:22+03:00

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В воскресенье, 28 октября, в РФ ответили на призыв депутата Верховной рады и советника министра внутренних дел Украины Татьяны Черновол взрывать российские военные склады.

Как заметил обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, подобные призывы звучат из Киева уже не первый раз. При этом, по мнению эксперта, по каждому из таких фактов нужно возбуждать уголовные дела в России.

«Мне кажется, что это уже слишком. Это фактический призыв совершать диверсионные и террористические акты на территории России. Причем хочу заметить: далеко не первый подобный призыв. Конечно, по каждому из таких фактов нужно возбуждать уголовные дела в России», - сказал Корнилов в беседе с ФАН.

А политолог и политтехнолог Наталия Елисеева отметила, что такие призывы «вызывают вопросы касательно адекватности психического состояния предлагающего», а также посоветовала украинским политикам думать о последствиях, прежде чем выступать с подобными заявлениями. «Не надо предлагать то, что является заведомо проигрышным. Может серьезно аукнуться», - заявила Елисеева.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Татьяна Черновол пожаловалась журналистам на то, что в последнее время в незалежной то и дело взрываются склады с боеприпасами. При этом она призвала в ответ взрывать военные склады в России.