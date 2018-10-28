2018-10-28T12:45:00+03:00
Общество

Телеведущая Арина Шарапова ответила на обвинения в адрес «Модного приговора»

Ранее финская журналистка раскритиковала российскую телепередачу
Дарья ИВАШКИНАКсения Тиманина
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Арина ШараповаАрина ШараповаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Телеведущая Арина Шарапова в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировала обвинения финской журналистки Керстин Крунвалль в том, что российская телепрограмма «Модный приговор» якобы унижает женщин.

Как отметила Шарапова, подобные обвинения показывают, какое «безумие охватило Европейский союз». При этом она назвала «Модный приговор» образовательным проектом, который любят в нашей стране.

- Я статью не читала, но я услышала ее содержание и смысл мне ее, наверное, все же понятен. Это вот такой вариант совершенно сумасшедшей Европы, которая не выносит никакой критики ни в чей адрес. Чуть что - сразу судебные издержки, оскорбления сексуальных меньшинств, сразу начинаются какие-то возмущения. Какое-то безумие просто охватило Европейский Союз. У нас совершенно другие традиции и даже если кто-то кого-то критикует, то обижаются, конечно, но люди это как-то воспринимают и идут путем своим. Мне кажется, что какая-то критика все же должна быть, а как без нее? Как они себе представляют? Что все будут встречать с натянутой улыбкой и говорить: «Как ты прекрасно одеваешься!». Ну, пускай они так и одеваются в Европе и Америке. А они так одеваются, что аж тошнит часто, не следят за собой, ходят в старых кедах, джинсах. Нет, у нас в стране так не одеваются. Мы идем вперед. Наш «Модный приговор» - это образовательный проект, его любят, - сказала Арина Шарапова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ‍ранее финская журналистка Керстин Крунвалль обвинила «Модный приговор» в «унижении женщин». По ее мнению, российская телепередача показывает, что «женщина должна угождать мужчине».

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