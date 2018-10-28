В США разыграли джек-пот в размере $688 млн

28 Окт. 14:22 2018-10-28T14:22:17+03:00

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В субботу, 27 октября, в США был разыгран джекпот американской лотереи Powerball, который стал четвертым по величине за всю историю страны. Речь идет о выигрыше в размере 687,8 миллиона долларов.

Как стало известно, выиграли номера 8, 12, 13, 19 и 27, а также Powerball 4. Причем к настоящему моменту известно о двух победителях: один из них из американского штата Айова (именно там был продан один из выигрышных билетов), а другой - из Нью-Йорка, передает Reuters. Стоит отметить, что теперь счастливчики могут либо единовременно получить по 198,1 миллиона долларов (столько останется после уплаты всех положенных налогов), либо разделить общую сумму выигрыша пополам и получать ее в течение 29 лет.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в США был разыгран рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов. После нескольких недель никем не угаданных комбинаций, один билет со всеми заветными цифрами точно был продан в Южной Каролине.