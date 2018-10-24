В США разыгран рекордный джек-пот - 1,6 миллиарда долларов
За час до полуночи в США состоялся розыгрыш лотереи Mega Millions, на кону которой стоял рекордный в истории Нового света джек-пот – 1,6 млрд. долларов.
По неофициальным данным, после нескольких недель никем не угаданных комбинаций, один билет со всеми заветными цифрами точно был продан в Южной Каролине. После уплаты положенных налогов победитель получит 913 млн. долларов, что поставит его в рейтинге богачей на одну ступень с певицей Леди Гага и актером Джорджем Клуни. Когда в США наступит утро, возможно, станет известно и о других победителях.
Шансы угадать заветные номера были настолько невелики – 1:302575350, что куда с большей вероятностью можно было, например, стать жертвой торнадо (1:60000) или землетрясения (1:20000000).
До сегодняшнего дня рекордным для этой лотереи был джек-пот в 656 млн. долларов. В марте 2012 года его поделили между собой три жителя США. Сумму в 1,6 млрд. долларов американцы уже разыгрывали, но в другую лотерею – Power Ball, ее тоже поделили на троих.
Что можно купить на 1,6 млрд долларов?Фото: Рушан КАЮМОВ
Что можно купить на 1,6 млрд. долларов?
четыре самолета «Боинг-747»
3830 автомобилей «Ламборджини»
150 лет проживания в лучшем номере отеля класса luxe
1,6 млн. телефонов iPhone XS
440 млн. коробок кукурузных хлопьев
8,6 млрд. карандашей
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