В США разыгран рекордный джек-пот - 1,6 миллиарда долларов

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-24T19:37:52+03:00

По неофициальным данным, после нескольких недель никем не угаданных комбинаций, один билет со всеми заветными цифрами точно был продан в Южной Каролине Фото: Алексей ОСИПОВ

Счастливчик поднимется в рейтинге богачей на одну ступень с певицей Леди Гага и актером Джорджем Клуни

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За час до полуночи в США состоялся розыгрыш лотереи Mega Millions, на кону которой стоял рекордный в истории Нового света джек-пот – 1,6 млрд. долларов.

По неофициальным данным, после нескольких недель никем не угаданных комбинаций, один билет со всеми заветными цифрами точно был продан в Южной Каролине. После уплаты положенных налогов победитель получит 913 млн. долларов, что поставит его в рейтинге богачей на одну ступень с певицей Леди Гага и актером Джорджем Клуни. Когда в США наступит утро, возможно, станет известно и о других победителях.

Шансы угадать заветные номера были настолько невелики – 1:302575350, что куда с большей вероятностью можно было, например, стать жертвой торнадо (1:60000) или землетрясения (1:20000000).

До сегодняшнего дня рекордным для этой лотереи был джек-пот в 656 млн. долларов. В марте 2012 года его поделили между собой три жителя США. Сумму в 1,6 млрд. долларов американцы уже разыгрывали, но в другую лотерею – Power Ball, ее тоже поделили на троих.

Что можно купить на 1,6 млрд долларов?Фото: Рушан КАЮМОВ

Что можно купить на 1,6 млрд. долларов?

четыре самолета «Боинг-747»

3830 автомобилей «Ламборджини»

150 лет проживания в лучшем номере отеля класса luxe

1,6 млн. телефонов iPhone XS

440 млн. коробок кукурузных хлопьев

8,6 млрд. карандашей

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