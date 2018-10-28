2018-10-28T16:06:19+03:00
В мире

Футбольные болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»

По последним данным, на борту разбившейся возле стадиона «Кинг Пауэр» машины были пять человек, в том числе сам тайский миллиардер и его дочь [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Футбольные болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»Футбольные болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»Фото: REUTERS
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В воскресенье, 28 октября, болельщики футбольного клуба «Лестер Сити» несут цветы и атрибутику ФК на парковку около стадиона «Кинг Пауэр», где в минувшую субботу разбился вертолет владельца «лис» Вишая Шривадданапрабхи.

По последним данным, на борту потерпевшего крушения вертолета в момент ЧП находились пять человек: сам тайский миллиардер, его дочь, два пилота и еще один человек, личность которого пока не установлена. Удалось ли кому-то из них выжить в результате инцидента, к настоящему моменту все еще неизвестно, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ЧП случилось спустя полчаса после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестер Сити» с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). Отмечалось, что винтокрылая машина взлетела с поля стадиона «Кинг Пауэр», но через несколько минут рухнула на парковку и загорелась.

Первые минуты после крушения вертолёта владельца ФК "Лестер".

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