2018-10-28T17:41:49+03:00
Политика

Anadolu: ВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдов в сирийском Айн-эль-Арабе

Обстрелам подверглись отряды «Сил народной самообороны», которые Анкара называет террористической организацией, связанной с «Рабочей партией Куридистана»
Денис СУХОВ
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ВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдов в сирийском Айн-эль-АрабеВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдов в сирийском Айн-эль-АрабеФото: REUTERS
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На севере Сирии вооруженные силы Турции нанесли артиллерийские удары по позициям отрядов курдских «Сил народной самообороны», которые Анкара считает террористической организацией, связанной с «Рабочей партией Курдистана».

По данным агентства Anadolu, удары были нанесены в район Зор Магар сирийского города Айн-эль-Араб. Этот курдский опорный пункт располагается на восточном берегу Евфрата и представляет собой стратегически важную высоту, с которой просматривается граница с Турцией.

Силы народной самообороны (YPG) считаются боевым крылом основанной сирийскими курдами партии «Демократический союз». Формирования YPG составляют основу Сирийских демократических сил (СДС), фактически контролирующих северо-восточный районы Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США.

В то же время Анкара обвиняет сирийский «Демократический союз» в связях с «Рабочей партией Курдистана», которую Турция, США и ЕС признают террористической.

В январе этого года вооруженные силы Турции и союзные им боевики «Сирийской свободной армии» провели военную операцию против курдских Сил народной самообороны в сирийском кантоне Африн. В марте было объявлено, что Африн полностью перешел под контроль Турции и ССА.

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