ЦИК Грузии: Явка на выборах президента страны составила 46,74%

28 Окт. 22:29 2018-10-28T22:29:38+03:00

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Явка на президентских выборах в Грузии составила 46,74%, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

«В голосовании по выборам президента Грузии на избирательных участках страны приняли участие 1637956 человек, что составляет 46,74% общего количества избирателей», - говорится в заявлении комиссии, обнародованном после закрытия избирательных участков.

Отмечается, что плебисцит состоялся в спокойной обстановке. Самая высокая активность избирателей зафиксирована в городе Кета, а самая низкая – в городе Марнеули.

На прошлых президентских выборах в стране в 2013 году явка составила около 46,6%. Избранным президентом Грузии считается кандидат, набравший более 50% голосов, минимальный порог явки не установлен. Если ни один из претендентов не заручился необходимой поддержкой, проводится второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.

По данным экзитполов, безусловным фаворитом на текущих президентских выборах является независимый кандидат Саломе Зурабишвили. При этом результаты опросов разнятся в части того, потребуется ли проводить второй тур.

Сама Зурабишвили поблагодарила соратников и избирателей за поддержку, призвала не предвосхищаться события и дождаться обнародования ЦИК официальных итогов голосования, которые станут известны ночью.