2018-10-29T07:17:28+03:00
Происшествия

Экипаж разбившегося индонезийского Boeing запросил посадку сразу после взлета

После этого связь с лайнером прервалась
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение в понедельник, 29 октябряСамолет индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение в понедельник, 29 октябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Индонезии заявили, что командир разбившегося в понедельник, 29 октября, самолета авиакомпании Lion Air запросил посадку сразу после взлета. После же этого, как уточнил официальный представитель главного управления гражданской авиации Страны тысячи островов Синду Рахаю, связь с экипажем прервалась.

«Экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась, лайнер исчез с экранов радаров», - сказал Рахаю.

А в это время представители индонезийского агентства по поиску и спасению объявили об обнаружении места крушения воздушного судна. Спасатели уже нашли обломки лайнера и личные вещи пассажиров, сообщает The Guardian.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 29 октября, стало известно, что потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Воздушное судно пропала с экранов радаров через 13 минут после вылета. По некоторым данным, на борту лайнера в момент ЧП находились 188 пассажиров, в том числе семь членов экипажа.

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