2018-10-29T07:39:48+03:00
Происшествия

В сети появились списки пассажиров разбившегося индонезийского самолета

Посольство РФ проверяет, находились ли граждане РФ на борту потерпевшего крушение лайнера
Дарья ИВАШКИНА
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Представители авиакомпании Lion Air изучают список пассажиров разбившегося самолетаПредставители авиакомпании Lion Air изучают список пассажиров разбившегося самолетаФото: REUTERS
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В сети уже появились списки пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в понедельник, 29 октября, у берегов Индонезии.

Фото: twitter.com/@twit_jawatengah

Фото: twitter.com/@twit_jawatengah

По уточненным данным, на борту воздушного судна в момент ЧП находился 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа - два пилота и шесть бортпроводников.

Фото: twitter.com/@twit_jawatengah

Фото: twitter.com/@twit_jawatengah

Командиром лайнера был Бхавье Сунейя, за плечами которого шесть тысяч часов налета.

Фото: twitter.com/@twit_jawatengah

Фото: twitter.com/@twit_jawatengah

Стоит отметить, что посольство РФ в Индонезии уже проверяет, не находились ли граждан нашей страны на борту рухнувшего в море самолета. Как уточнил ТАСС официальный представитель дипмиссии Денис Тетюшин, в настоящее время уже известно, что среди членов экипажа россиян не было. «Мы направили официальный запрос в национальное Агентство по поиску и спасению относительно списка пассажиров», - подчеркнул дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 29 октября, появилась информация о том, что потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Воздушное судно пропала с экранов радаров через 13 минут после вылета.

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