2018-10-29T08:28:49+03:00
В мире

В Грузии состоится второй тур выборов президента

Борьбу за высший государственный пост продолжат победители первого тура - Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе
Дарья ИВАШКИНА
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В минувшее воскресенье, 28 октября, в Грузии прошли выборы президентаВ минувшее воскресенье, 28 октября, в Грузии прошли выборы президентаФото: REUTERS
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В понедельник, 29 октября, ЦИК Грузии объявил предварительные итоги президентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Как выяснилось, ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов. Таким образом, не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования, в республике состоится второй тур выборов.

При этом, судя по информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии, во второй тур проходят независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которая после обработки 99,57% бюллетеней набирает 38,66% голосов, и претендент от оппозиции Григол Вашадзе - у него 37,7%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 28 октября, в Грузии проходили последние в стране прямые выборы президента. За высший государственный пост боролись 25 кандидатов. По данным ЦИК, итоговая явка избирателей составила 46,74%.

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