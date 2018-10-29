Японская принцесса Аяко отказалась от титула и вышла замуж за простолюдина

29 Окт. 11:09 2018-10-29T11:09:54+03:00

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В понедельник, 29 октября, 28-летней японская принцесса Аяко вышла замуж за 32-летнего сотрудника судоходной компании «Ниппон Юсен» Кэя Мориту. Церемония бракосочетания прошла в храме Мэйдзи в Токио.

Стоит отметить, что ради этого брака девушке пришлось отказаться от титула. Так, на минувшей неделе она простилась с императором Акихито, который является двоюродным братом ее покойного отца Норихито, и членами королевского двора.

Между тем, по данным The Japan Times, Аяко все-таки получит от государства 1,3 миллиона долларов, которые должны помочь ей сохранить образ жизни, соответствующий ее прежнему статусу.

Кстати, Аяко не первая японская принцесса, которая отказалась от титула ради любви. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году от титула решила отречься старшая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико - принцесса Мако Акисино.