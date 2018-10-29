2018-10-29T11:09:54+03:00
В мире

Японская принцесса Аяко отказалась от титула и вышла замуж за простолюдина

Церемония бракосочетания прошла в храме Мэйдзи в Токио
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Японская принцесса Аяко вышла замуж за 32-летнего сотрудника судоходной компании «Ниппон Юсен» Кэя МоритуЯпонская принцесса Аяко вышла замуж за 32-летнего сотрудника судоходной компании «Ниппон Юсен» Кэя МоритуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 октября, 28-летней японская принцесса Аяко вышла замуж за 32-летнего сотрудника судоходной компании «Ниппон Юсен» Кэя Мориту. Церемония бракосочетания прошла в храме Мэйдзи в Токио.

Стоит отметить, что ради этого брака девушке пришлось отказаться от титула. Так, на минувшей неделе она простилась с императором Акихито, который является двоюродным братом ее покойного отца Норихито, и членами королевского двора.

Между тем, по данным The Japan Times, Аяко все-таки получит от государства 1,3 миллиона долларов, которые должны помочь ей сохранить образ жизни, соответствующий ее прежнему статусу.

Кстати, Аяко не первая японская принцесса, которая отказалась от титула ради любви. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году от титула решила отречься старшая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико - принцесса Мако Акисино.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп: США заключат с Китаем взаимовыгодную торговую сделку с Китаем
Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе
Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на жизнь россиян
Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» антироссийских санкций
Погода в Москве на 3 ноября 2018 года: в столице будет дождливо, но тепло
Британец, отправивший Терезе Мэй письмо с угрозами, получил 1,5 года тюрьмы
Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов, с которых призывали игнорировать выборы в конгресс США
Помпео заявил, что Россия якобы угрожает безопасности США
В России могут заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar
Трамп: США открыты для новой ядерной сделки с Ираном
Во Флориде неизвестный устроил стрельбу на занятиях йогой
В США умер Марио Сегале, в честь которого назвали героя игры Super Mario
Трамп оговорился и заявил, что «самые жесткие санкции» против Ирана уже действуют
На Украине решили назвать буровые установки в честь Бандеры и Мазепы
В США готовят кибератаку на Россию в случае «вмешательства» в выборы в Конгресс
Песков: Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в Париже не запланирована