Песков заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа в Париже

29 Окт. 11:29 2018-10-29T11:29:30+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что в настоящий момент началась подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. «Пока деталей нет, только-только началась подготовка, так что еще рано об этом говорить», – цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Планируется, что лидеры России и США встретятся 11 ноября в Париже.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал возможный визит в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Песков отметил, что дата визита главы КНДР в нашу страну пока неизвестна, поскольку сама возможность посещения России Ким Чен Ыном «пока обсуждается по дипломатическим каналам». Вместе с тем Песков заверил, что российская сторона «надеется, что со временем обеим сторонам все-таки удастся выйти на точное понимание».