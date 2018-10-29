Песков заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что в настоящий момент началась подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. «Пока деталей нет, только-только началась подготовка, так что еще рано об этом говорить», – цитирует Пескова агентство РИА Новости.
Планируется, что лидеры России и США встретятся 11 ноября в Париже.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал возможный визит в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Песков отметил, что дата визита главы КНДР в нашу страну пока неизвестна, поскольку сама возможность посещения России Ким Чен Ыном «пока обсуждается по дипломатическим каналам». Вместе с тем Песков заверил, что российская сторона «надеется, что со временем обеим сторонам все-таки удастся выйти на точное понимание».