2018-10-29T11:49:30+03:00
В мире

Питтсбургские евреи обвинили Трампа в "националистической" политике после стрельбы в синагоге

Сообщество призвало американского президента обезопасить все меньшинства страны
Сакина НУРИЕВА
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Питтсбургские евреи обвинили Трампа в "националистической" политике после стрельбы в синагогеПиттсбургские евреи обвинили Трампа в "националистической" политике после стрельбы в синагогеФото: REUTERS
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Отделение американской еврейской организации Питтсбурга Bend The Arc выступили против приезда президента США Дональда Трампа в Питтсбург, так как считают, что его "националистическая" политика могла стать причиной стрельбы в синагоге.

Сообщество разместило открытое письмо американскому лидеру на официальном сайте.

Ранее Трамп пообещал посетить Питтсбург, где в субботу погибли 11 человек в результате стрельбы в синагоге.

В письме евреи заявили, что в течение последних трех лет политика и слова Дональда Трампа "воодушевляли растущее белое националистическое движение". Субботние события они назвали "непосредственной кульминацией" его влияния.

"Вчерашняя резня - это не первый акт террора, который вы спровоцировали против меньшинств в нашей стране", - написано в письме.

Сообщество выступила против приезда американского лидера в Питтсбург до тех пор, пока он полностью не осудит белый национализм и не прекратит "атаковать и подвергать опасности все меньшинства".

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 октября белый бородатый мужчина с автоматом появился в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) около 10 часов утра (17:00 мск). Он открыл огонь по прихожанам и прибывшим на место происшествия полицейским. По последним данным, в результате погибли 11 человек, еще шесть были госпитализированы с ранениями.

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