Песков прокомментировал идею пригласить Мегин Келли работать в России

29 Окт. 13:15 2018-10-29T13:15:29+03:00

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В понедельник, 29 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею пригласить уволенную с телеканала NBC журналистку Мегин Келли в Россию. В частности, он указал на высокую зарплату телеведущей в США и усомнился, что российские СМИ смогут платить ей такие деньги.

«Вы знаете, у нее зарплата очень большая. Я не знаю, РИА ФАН потянет или нет. Но опять же, это не наш вопрос, мы трудоустройством журналистов не занимаемся», - сказал представитель Кремля. При этом Песков заметил, что Келли «брала очень энергичное и динамичное интервью» у главы нашего государства Владимира Путина.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на прошлой неделе Мегин Келли позвали на Первый канал: Кирилл Клейменов предложил американке вместе с ним вести вечернюю программу «Время». Однако чуть позже в пресс-службе канала заявили, что предложение о сотрудничестве было всего лишь иронией.

А в это время адвокат американской журналистки Брайан Фриман уточнил, что телеведущая все же продолжит работать на канал NBC, но ее утреннее ток-шоу Megyn Kelly Today будет закрыто.