Первый канал назвал иронией направленное Мегин Келли предложение

27 Окт. 13:20 2018-10-27T13:20:54+03:00

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В пресс-службе Первого канала заявили, что предложение о сотрудничестве, направленное ранее американской журналистке Мегин Келли, было всего лишь иронией.

Напомним, что накануне глава дирекции информационных программ телевещательной компании Кирилл Клейменов рассказал о готовности сделать коллегу из США своей соведущей в вечерней программе "Время".

"Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале октября американский телеканал NBC сообщил о намерении уволить известную журналистку. Причиной стало ее расистское высказывание том, что "белые американцы" тоже могут надевать на Хэллоуин костюмы темнокожих героев.

Именно за это в руководстве компании решили расторгнуть договор с Келли, и тогда она потребовала выплатить полагающиеся ей по контракту 50 млн долларов. После такого заявления и переговоров адвоката журналистки с представителями телеканала было решено, что ведущая все же останется в NBC, но ее шоу Megyn Kelly Today закроют.