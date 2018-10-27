2018-10-27T02:32:41+03:00
Общество

Журналистку Мегин Келли, которую решил уволить NBC, позвали на Первый канал

Кирилл Клейменов предложил американке вместе с ним вечти вечернюю программу «Время»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американская журналистка Мегин КеллиАмериканская журналистка Мегин КеллиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уволенной с телеканала NBC журналистке Мегин Келли предложили работу в России. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, который по вечерам ведет программу «Время», пригласил американку стать его соведущей.

В пятничном эфире передачи он выразил уверенность, что Мегин Келли решили уволить именно потому, что она полюбилась россиянам после того, как взяла интервью у президента России Владимира Путина в июне 2017 года, а «расистские высказывания» о масках на Хэллоуин – «абсолютно надуманный повод».

«Уверен, истинная причина как раз в нашей к ней любви, ну и, как говорили древние, любовь травой не вылечишь. А чем вылечишь? Правильно: действием, предложением, так сказать. И вот оно, предложение: дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву», - сказал Кирилл Клейменов.

«Да что там в Москву! Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу «Время», «Тайм» по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин. Пока ты раздумываешь, посмотри сюжет о себе любимой», - продолжил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, телеканал NBC уволил Мегин Келли 5 октября. Основанием стало ее высказывание о том, что не видит ничего плохого в переодевании «белых американцев» в костюмы темнокожих героев на Хэллоуин. Многие граждане США обвинили ее в расизме, а руководство канала объявило о расторжении контракта с телеведущей, несмотря на ее извинения, после чего Мегин Келли потребовала от компании выплатить ей полагающиеся 50 миллионов долларов.

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